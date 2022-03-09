وزير الخارجية: الوضع الدولي الراهن يستدعي من الدول العربية توحيد الجهود

أجرى وزير الشؤون الخارجيّة والهجرة والتّونسيّين بالخارج عُثمان الجرندي في إطار مشاركته في أشغال الدورة العادية (157) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، المنعقد بالقاهرة يوم 09 مارس 2022، لقاء مع ‎اللطيف الزياني، وزير خارجية مملكة البحرين.

وكان اللقاء مناسبة تبادل خلاله الوزيران وجهات النظر حول أبرز القضايا العربية والإقليمية والدولية الراهنة وما أسفرت عنه من تغييرات جذرية.

وأكد الجرندي في هذا السياق، أن الوضع الدولي الراهن يستدعي من الدول العربية توحيد الجهود والرؤى من أجل التصدي لحالة الاستقطاب الدولية المتنامية.

كما استعرض الجانبان، العلاقات الثنائية بين البلدين والسبل الكفيلة بمزيد تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والتأكيد على حسن الإعداد للمواعيد الثنائية القادمة حتى تكون فرصة لإثراء ما يجمع البلدين من أطر تعاون في مختلف المجالات

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