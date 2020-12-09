وزير الخارجية الياباني يلتقي رئيسَيْ الحكومة والجمهورية

التقى الخارجية الياباني Toshimitsu MOTEGIاليوم الأربعاء، رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيس الحكومة هشام المشيشي خلال زيارة عمل يُؤديها إلى تونس مصحوبا بوفد رفيع المستوى، وذلك في إطار جولة إفريقية.

وتناول اللقاء الذي جمع المسؤول الياباني برئيس الجمهورية، علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين تونس واليابان والإرادة المشتركة لمزيد تطوير هذا التعاون وتوسيع مجالاته بما يتماشى والتطور الذي يشهده العالم اليوم لا سيما على المستوى التكنولوجي.

كما تناول اللقاء عددا من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك والمسائل الدولية وخاصة منها القضية الفلسطينية.

وتم التطرق بالخصوص إلى مشاريع التعاون الثنائي، والاستعدادات الجارية للقمة الثامنة لندوة طوكيو الدولية لتنمية إفريقيا (تيكاد 8 ) المقرر عقدها في تونس سنة 2022 .

وأعرب رئيس الدولة بالمناسبة عن شكر تونس لليابان لما قدمته من دعم لبلادنا في مجابهة جائحة كوفيد 19 .

من جهته، أكد رئيس الحكومة بهذه المناسبة على متانة العلاقات التونسية اليابانية باعتبار ان اليابان كانت من أول البلدان التي وقفت الى جانب تونس في مجهوداتها التنموية منذ الاستقلال.

وشدٌد رئيس الحكومة على ضرورة تدعيم التعاون بين البلدين في مختلف المجالات وخاصة الاقتصادية مؤكدا استعداد بلادنا للتعاون مع الجانب الياباني للاستفادة من خبراته في شتى المجالات، كما عبر هشام مشيشي عن حرص تونس واستعدادها من أجل انجاح القمة الثامنة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية بافريقيا « تيكاد 8″.

من جانبه، نوّه وزير الخارجية الياباني موتيجي توشيميتسو بمتانة العلاقات بين البلدين، مؤكدا أن زيارته تأتي في اطار التحضير للقمة الثامنة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية بافريقيا « تيكاد 8″ سنة 2022 التي ستحتضنها بلادنا والتي ستبحث آفاق تطوير التعاون الثلاثي اليابان-تونس-إفريقيا.

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