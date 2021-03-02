وزير الخارجية: تداعيات كورونا أثّرت على جودة الخدمات ببعض قنصليات تونس بالخارج

أكد وزير الشؤون الخارجية عثمان الجرندي خلال حضوره جلسة عامة بالبرلمان يوم الاثنين، أن تردي الخدمات ببعض قنصليات تونس بالخارج يعود إلى تداعيات جائحة كوفيد-19 التي أثرت بشكل كبير على جودتها.

واعتبر الجرندي أن الجائحة تمثل القاسم المشترك الأكبر لكل المشاكل والصعوبات التي تعترض تقديم الخدمات الضرورية للمواطنين بالخارج، مؤكدا سعي الوزارة إلى إعادة هيكلة السفارات التونسية بالخارج وبذلها الكثير من الجهود لتذليل العقبات التي يتعرض لها المواطنون بالخارج في ظل تدني الاعتمادات.

وقال الجرندي إنه من غير المنطقي أن تتم عمليات خلاص الخدمات بالقنصليات نقدا، معتبرا الأنسب أن يتم الدفع بالبطاقات البنكية.

من جهة أخرى، بين الجرندي بأن الهجرة تعتبر حقا للمواطنين لذلك لا يمكن منع الأطبياء والكفاءات من الهجرة.

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