وزير الخارجية: تونس آخر بلد يُتّهم بالعُنصريّة.. والحملة بفعل فاعل



أكد وزير الشؤون الخارجية والتونسيين بالخارج نبيل عمار في نقطة إعلامية عقدها مساء اليوم الاثنين، أن تونس دولة ذات سيادة لها قوانينها وهي مسؤولة على سلامة كل من يعيش ويكون على أراضيها .

وشدد الوزير على أن الأبعاد التي أخذها موضوع المهاجرين الأفارقة في تونس والحملة هي بفعل فاعل، مؤكدا أن عدة أطراف لها مصلحة في جعل موضوع المهاجرين الأفارقة في تونس قضية من أجل التشويش .

وأبرز الوزير بأن الحملة قادها كثيرون اصحاب مصلحة استخدموا ماكينات في الداخل والخارج لضرب تونس ممن روجوا أخبارا خاطئة ومغالطة للحقيقة.

من جهته، أكد مدير عام إدارة الحدود والاجانب بوزارة الداخلية عماد الزغلامي خلال الندوة، أنّ عدد المقيمين بوثائق قانونية من الأفارقة من جنوب الصحراء يعد 5376 مقيما في إطار الزواج المختلط وطلبة وغيرهم، إضافة إلى 6 آلاف تمّ إحصائهم على مستوى مفوضيّة اللاجئين.

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