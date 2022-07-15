وزير الخارجية: تونس جاهزة لاحتضان قمة TICAD 8

أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي خلال مشاركته في الدورة 41 للمجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي المنعقدة بلوزاكا / زامبيا يومي 14 و 15 جويلية 2022 في إطار البند المتعلق بندوة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا TICAD 8، التي ستحتضنها تونس يومي 27 و28 أوت المقبل، أن تونس جاهزة للاحتضان القمة واستقبال ضيوفها من الأشقاء الأفارقة والأصدقاء اليابانيين وممثلي المنظمات الدولية وأصحاب وصاحبات الأعمال لتكون جسرا للتعاون والانفتاح على جميع فضاءات الانتماء والشراكة في مختلف أبعادها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة ولتحديد أولويات التنمية في افريقيا في مرحلة ما بعد جائحة كوفيد-19″ وما يستوجبه ذلك من تعزيز التضامن الدولي ودعم الأمن الانساني في مفهومه الشامل بما في ذلك الأمن الصحي والأمن الغذائي والأمن البيئي والأمن الطاقي.

وأكد الجرندي أن قمة تونس محطة هامة لتعزيز تملك وقيادة إفريقيا لمشاريعها ومقدراتها التنموية ولتوظيف الإمكانيات الكبيرة التي توفرها القارة الإفريقية، مشددا على أهمية التعاون الإفريقي-الافريقي والتعاون الإفريقي مع مختلف الشركاء الدوليين في اطار المنفعة المشتركة والمتبادلة والتنمية المتضامنة والمتكافئة.

وذكر الوزير أنه تم توجيه رسائل دعوات الحضور من قبل الجانب الياباني والاتحاد الإفريقي بصفتهما المنظمين للندوة وكذلك من قبل تونس باعتبارها البلد المستضيف، مؤكدا في هذا الاطار أن بلادنا قد حرصت على مدى مسار التحضيرات على مراعاة جميع المواقف من أجل ضمان التوافق وإنجاح القمة حتى تكون محطة فارقة على درب الشراكة الافريقية- اليابانية.

وأشار الوزير إلى مختلف مراحل الإعداد لهذه القمة وما شهدته من مباحثات مع الجانب الياباني من أجل عقد أهم مكوناتها بشكل حضوري لا سيما فيما يتعلق بلقاء القمة بين رؤساء الدول والحكومات أو كذلك المنتدى الاقتصادي.

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