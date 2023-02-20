وزير الخارجية: رئيس الجمهوريّة حريص على دعم مسار المصالحة بليبيا

ألقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار يوم 19 فيفري 2023، مداخلة حول وضعيّة السلم والأمن في القارّة الافريقيّة خلال سنة 2022، أكّد خلالها على المكانة التي توليها تونس لافريقيا في اطار سياستها الخارجيّة ايمانا منها بوحدة المصير وحتميّة تعزيز العمل الافريقي المشترك من أجل النهوض بواقع القارّة خاصّة في هذا الظرف الدولي الدقيق.

و جدّد الوزير بهذه المناسبة عزم تونس، خلال فترة ولايتها بمجلس السلم والأمن الافريقي للفترة 2022-2024، على المساهمة في الجهود السياسيّة والدبلوماسيّة والأمنيّة المبذولة من أجل إحلال السلم والأمن في القارّة.

وعلى صعيد آخر، شدّد نبيل عمّار على حرص رئيس الجمهوريّة على دعم مسار المصالحة بليبيا الشقيقة باعتبار أن لا مجال للخروج من الأزمة الليبيّة الا في اطار حلّ ليبي-ليبي يرتكز على الحوار والتوافق بين جميع الفرقاء السياسيين من أجل ليبيا موحّدة ومستقرّة.

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