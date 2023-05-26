وزير الخارجية: شركاء تونس فهموا أنّ هناك خطوطا حمراء لا يجب تجاوزها

أكد وزير الخارجية نبيل عمار في حوار مع قناة التاسعة مساء اليوم الجمعة، أن شركاء تونس فهموا أن هناك خطوطا حمراء أعلن عنها رئيس الدولة يجب احترامها.

وأشار الوزير إلى أن النقاشات مع صندوق النقد الدولي لم تتوقف أبدا وبقيت متواصلة، مؤكدا أن الإصلاحات التي تقوم بها تونس اليوم ضرورية وهي ماضية في هذا المسار.

كما شدد الوزير على أن لحمة التونسيين وأن يكونوا عازمين على النهوض بالبلاد سيصنع الفارق في تونس مع الشركاء، مبرزا بأنه لا مجال للحياد على مصالح الطبقات الهشة التونسية وعلى استقرار البلاد .

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