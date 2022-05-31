وزير الخارجية في زيارة بيومين إلى اليابان

يُؤدي وزير الشّؤون الخارجيّة والهجرة والتّونسيين بالخارج عثمان الجرندي زيارة عمل إلى اليابان يومي 02 و 03 جوان 2022.

وستشكل هذه الزيارة مناسبة لاستعراض العلاقات الثنائية التونسية اليابانية مع نظيره الياباني، والسبل الكفيلة بتطويرها إلى أفضل المراتب من خلال استكشاف أفق جديدة للتعاون الثنائي تشمل قطاعات البحث العلمي والتكنولوجي والطاقات المتجددة.

وأكدت وزارة الخارجية في بلاغ لها، أن الزيارة ستكون مناسبة لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين بما يعزز الشراكة الاقتصادية وتشجيع رجال الأعمال في البلدين على استكشاف فرص جديدة للتعاون.

وفي أفق احتضان بلادنا للدورة الثامنة لندوة طوكيو الدولية للتنمية في افريقيا TICAD8، يومي 27 و 28 أوت 2022، سيستعرض الجانبان آخر الاستعدادات لتوفير أفضل ظروف النجاح لهذا الاستحقاق الهام الذي سيكون بوابة جديدة للتعاون الإفريقي الياباني وتعزيز الشراكات الثنائية والإقليمية في مختلف المجالات.

وسيتولى الوزير بالمناسبة تسليم رسالة الدعوة الموجّهة إلى الوزير الأول الياباني من قبل رئيس الجمهوريّة للقيام بزيارة ثنائيّة الى تونس بمناسبة انعقاد القمّة.

كما ستكون هذه الزيارة فرصة لتبادل الرؤى ووجهات النظر حول القضايا الدّولية والإقليمية، تعزيزا لسنة التشاور والتنسيق بين البلدين على المستوى الثنائي ومتعدّد الأطراف.

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