وزير الخارجية في زيارة عمل إلى إيطاليا

يؤدي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار زيارة عمل إلى إيطاليا يومي 12 و13 أفريل 2023، وذلك بدعوة من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي « انطونيو تاياني ».

ووفق بلاغ لوزارة الخارجية، ستمثل هذه الزيارة مناسبة للتباحث حول الإمكانيات المتاحة لدفع التعاون الثنائي بين البلدين في كافة المجالات والارتقاء به إلى مستوى الشراكة الاستراتيجيّة الفاعلة خدمة للمصالح المشتركة للشعبين الصديقين، هذا الى جانب تدارس آفاق التعاون التونسي الايطالي على المستوى الأورومتوسطي والاتحاد الأوروبي وتبادل وجهات النظر بخصوص المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما ستكون مناسبة للتطرق إلى السبل الكفيلة بمعالجة ظاهرة الهجرة غير النظامية وفق مقاربة شاملة تخدم المصلحة الاقتصادية لكلا البلدين وتساهم في النهوض بالهجرة النظامية والدائرية ودفع نسق الاستثمار وتنمية المناطق الداخلية وخلق مواطن الشغل لفائدة الشباب.

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