وزير الخارجية في زيارة للجزائر للمشاركة في ذكرى اندلاع ثورة التحرير

يتحول وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي مساء اليوم الأحد 31 أكتوبر 2021، إلى الجزائر موفدا من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد لإبلاغ تهانيه إلى الرئيس عبد المجيد تبون بمناسبة الذكرى 67 لاندلاع ثورة التحرير الجزائرية ومشاركة الأشقاء إحياءهم لهذه الذكرى المجيدة.

وأكدت وزارة الخارجية في بلاغ لها، أن هذه الزيارة تأتي تأكيدا لعمق الروابط الاخوية التي تجمع بين البلدين الشقيقين وإيمانهما بوحدة المصير والمستقبل، انطلاقا من الإرث الحضاري والنضالي المشترك وما سطره الشعبان التونسي والجزائري سويا من ملاحم تاريخية من أجل الحرية وارساء السيادة الوطنية، ملاحم ستظل ملهمة للأجيال القادمة عبر التاريخ.

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