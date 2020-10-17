وزير الخارجية لنظيره الفرنسي: ظاهرة الإرهاب لا تمت بصلة للإسلام ولقيمه السمحاء

وجّه وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي اليوم السبت 17 أكتوبر 2020، رسالة تعاطف ومواساة إلى نظيره الفرنسي Jean-Yves Le Drian على إثر الحادث الذي جد أمس بإحدى ضواحي باريس وراح ضحيته مواطن فرنسي.

وأعرب وزير الخارجية عن استنكاره لهذا العمل الإجرامي الشنيع.

كما عبر عثمان الجرندي عن تضامن تونس مع فرنسا، ووقوفها إلى جانبها في مكافحة ظاهرة الإرهاب والتطرف التي لا تمت بصلة للإسلام ولقيمه السمحاء.

يُشار إلى أن أستاذ تاريخ قُطع رأسه على الساعة الخامسة عصرا من يوم أمس الجمعة، في كونفلان سان أونورين، بالقرب من العاصمة الفرنسية باريس قرب مدرسة على يد شخص أردته الشرطة قتيلا.

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