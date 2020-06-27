وزير الخارجية: نعمل على وضع تصور شامل لموضوع الجالية التونسية في الخارج

أشرف وزير الشؤون الخارجية نور الدين الري اليوم السبت 27 جوان 2020، بالعاصمة على حفل افتتاح مجلس الأعمال التونسي العالمي Tunisia Business Council World Wide بحضور كل من رئيس مجلس الأعمال التونسي الإفريقي وأعضاء هيئة المجلس، إلى جانب عدد من ممثلي القطاع الخاص في تونس والفاعلين الاقتصاديين ورجال الأعمال.

وفي هذا الإطار، قال نور الدين الري في كلمة له إن وزارة الشؤون الخارجية بالتنسيق مع مختلف الأطراف التونسية المختصة تعمل على وضع تصور وطني شامل لموضوع الجالية التونسية في الخارج بالاستئناس بالتجارب الناجعة لبعض الدول التي توفقت في بناء استراتيجية وطنية للإحاطة بالجالية وتفعيل دورها الكبير والريادي في مختلف المجالات.

و شدد وزير الشؤون الخارجية على الدور الهام الذي يضطلع به المجتمع المدني والجالية التونسية بالمهجر في دعم المجهود الوطني للتنمية، مؤكدا على أن هذا الدور لا يجب أن يقتصر على تحويل المدّخرات الماليّة والاستثمار في مشاريع تنمويّة، بل يجب أن يرتقي الى شراكة استراتيجية لرفع المستوى التكنولوجي للإقتصاد ككل والنهوض بالأنشطة الواعدة وذات المضمون التكنولوجي المرتفع وتحسين القدرات التنافسية.

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