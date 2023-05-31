وزير الخارجية ورئيس معهد العالم العربي بباريس يبحثان تطوير مشاريع التعاون

التقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار يوم 30 ماي، مع Jack Lang، رئيس معهد العالم العربي بباريس، بمناسبة زيارة العمل التي يؤديها إلى فرنسا يومي 30 و31 ماي الجاري.

ومثّل هذا اللقاء فرصة للإشادة بعمق وثراء علاقات التعاون القائمة بين تونس والمعهد، مع التأكيد على الأهمية التي توليها تونس الى أنشطته المتنوعة.

كما تم التطرّق الى الرغبة المشتركة بين الجانبين لمزيد تطوير وتنويع مشاريع التعاون في عدّة مجالات هامة على غرار برامج اللغة العربية والآداب والفنون، بما يعكس ثراء المخزون الحضاري لبلادنا والحركية الثقافية التي تشهدها.

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