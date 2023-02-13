وزير الخارجية يأمر أعضاء السفارة التونسية بالقاهرة بمضاعفة الجهود لتحسين الخدمات القنصلية

أدّى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار اليوم الاثنين 13 فيفري 2023، زيارة لمقرّ سفارة الجمهورية التونسية بالقاهرة، حيث عقد جلسة عمل مع طاقم البعثة واطّلع على ظروف سير العمل بها.

وثمّن المجهودات المبذولة في مختلف ملفات التعاون سواء على الصعيد الثنائي أو على مستوى جامعة الدول العربية، ووجه أعضاء السفارة بتنويع الأفكار والمبادرات التي من شأنها تعزيز التعاون مع مصر في مختلف المجالات.

كما أسدى الوزير تعليماته بمضاعفة الجهود لتحسين الخدمات القنصلية الـمُسداة للجالية التونسية ومزيد العناية والإحاطة بها مع تأكيد أهمية التواصل مع الكفاءات التونسية وخاصة الشباب.

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