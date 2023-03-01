وزير الخارجية يؤكد من جنيف التزام تونس باحترام حقوق المهاجرين وكرامتهم

التقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار يوم الثلاثاء 28 فيفري 2023، بـ Antonio Vitorino، المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة.

ومثّل الاجتماع فرصة تطرق فيها الجانبان للتعاون القائم بين تونس والمنظمة الدولية للهجرة وسُبُل تطويره وتعزيزه في المجالات ذات الأولوية على المستوى الوطني.

وجدّد الوزير، في هذا السياق، دعوة تونس لمزيد من التضامن في مكافحة الهجرة غير النظامية، مشددا على ضرورة تكثيف العمل الدولي لمعالجة الأسباب الجذرية لهذه الظاهرة، فضلا عن التصدّي لشبكات الاتجار بالبشر وتهريبهم. كما أشار إلى أن تونس ما فتئَت تدعو إلى اتباع نهج شامل وداعم للهجرة، قائم على احترام حقوق الإنسان، ويجمع بين اعتبارات التنمية والأمن والعدالة الاجتماعية. كما أكّد التزام تونس الدائم باحترام حقوق المهاجرين وكرامتهم.

من جانبه، شكر المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة تونس على دعمها لعمل المنظمة مؤكدا استعدادها لدعم بلادنا في مجال اختصاصها.

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