وزير الخارجية يبحث إمكانية استيراد الحبوب والأسمدة الروسية بأفضل الشروط

تحادث وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار مع نظيره الروسي سيرغي لافروف خلال مأدبة غداء نظّمها وزير الخارجية الروسي على شرف رؤساء الوفود الافريقية المشاركة في المنتدى الاقتصادي والإنساني المنعقد في سان بطرسبرغ اليوم 27 جويلية .

وتباحث الطرفان حول النهوض بالعلاقات الثنائية وتكثيف التعاون في جميع المجالات واستعادة نسق الزيارات رفيعة المستوى والعمل على تنظيم الدورة الثامنة للجنة الحكومية المشتركة في أقرب الآجال الممكنة.

كما تطرق الوزير إلى بحث إمكانية استيراد الحبوب والاسمدة الروسية في هذه الظروف الصعبة بأفضل الشروط. وعند تدخله أثناء مأدبة الغداء، أكّد الوزير على أهمية احترام سيادة الدول ودعم وضمان المساواة بينها، مشيرا إلى العمل المشترك دون إقصاء من أجل دعم العلاقات الإنسانية واستنباط مقاربات وآليات جديدة.

ويشار إلى أنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شدّد خلال مداخلته في افتتاحية المنتدى على عزم روسيا تكثيف تعاونها مع البلدان الإفريقية وخاصة في المجال الزراعي وتوفير المواد الغذائية في نطاق المساعدة والمعونة الإنسانية.

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