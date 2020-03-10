وزير الخارجية يبحث مع سفير إيطاليا أهمية تكثيف التنسيق بين البلدين لمجابهة كورونا

استقبل وزير الشؤون الخارجية نور الدين الريّ اليوم الثلاثاء 10 مارس 2020، بمقر الوزارة سفير إيطاليا في تونس « لورانزو فانارا ».

ومثلت المحادثة مناسبة للتطرق إلى مختلف أوجه التعاون بين البلدين على المستوى الثنائي وفي إطار مؤسسات الإتحاد الأوروبي والإعداد للاستحقاقات الثنائية القادمة ومنها بالخصوص الزيارة المرتقبة لوزير الشؤون الخارجية الإيطالي إلى بلادنا.

كما تناول اللقاء الإجراءات والقرارات الوقائية التي اتخذتها حكومتا البلدين لتطويق إنتشار فيروس « كورونا » المستجد، حيث تم التأكيد على أهمية تكثيف التنسيق والتعاون بين السلطات التونسية والإيطالية لمجابهة هذا الفيروس، انطلاقا ممّا يجمع البلدين من علاقات تعاون متميزة.

وأعرب وزير الشؤون الخارجية عن تضامن تونس مع الشعب الإيطالي الصديق على خلفية اتساع رقعة الإصابة بفيروس « كورونا » في هذا البلد، وثقتها في قدرة الحكومة الإيطالية على التصدي لهذا الوباء.

من جهته، عبّر السفير الإيطالي عن اعتزاز بلاده بروابط الصداقة والتعاون المتينة التي تجمعها مع تونس، مجددا تهاني بلاده لتنصيب الحكومة الجديدة والتزام إيطاليا بمواصلة دعمها لتونس لمواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية.

كما أعرب السيد « لورانزو فانارا » عن تفهم سلطات بلاده للقرارات الأخيرة التي اتخذتها تونس لحماية مواطنيها وزائريها من انتشار فيروس « كورونا »، مؤكدا استعداد السلطات الإيطالية للتعاون مع نظيراتها التونسية في هذا المجال.

ومثلت المحادثة فرصة أيضا للتطرق إلى عدد من المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ولاسيما الوضع في ليبيا.

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