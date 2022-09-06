وزير الخارجية يبحث مع نظيره المصري سبل دفع العمل العربي المشترك

التقى وزير الشؤون الخارجيّة والهجرة والتّونسيين بالخارج عثمان الجرندي مع سامح شكري، وزير الخارجيّة المصريّ، وذلك في إطار مشاركته في أشغال الدورة العادية (158) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري المنعقدة بالقاهرة يوم 6 سبتمبر 2022.

وكان اللقاء مناسبة أكّد خلالها الوزيران الحرص على مزيد تدعيم التعاون الثنائي تكريسا للإرادة المشتركة لقائديْ البلديْن في الارتقاء بالعلاقات الثنائية، وشدّدا على أهمية المتابعة الدورية لما أفضت إليه الدورة (17) للّجنة العليا المشتركة، المنعقدة بتونس يوْميْ 12 و 13 ماي 2022، في مختلف المجالات.

كما استعرض الجانبان النقاط المدرجة على جدول أعمال مجلس وزراء الخارجية، وسبل دفع العمل العربي المشترك بما يتلاءم والمتغيرات الدولية التي تستدعي مزيدا من التضامن والتآزر وتطوير منظمة العمل المشترك.

وأكد الوزيران على مواصلة التنسيق والتشاور الثنائي في أفق الاستحقاقات الإقليمية والدولية القادمة وذلك لما فيه مصلحة البلديْن الشقيقيْن والمنطقة ككل.

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