وزير الخارجية يتسلم أوراق اعتماد سفير روسيا الجديد في تونس

تسلم وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي اليوم الجمعة 4 مارس 2022، من Aleksander Zolotov نسخة من أوراق اعتماده سفيرا لجمهورية روسيا الاتحادية ببلادنا.

وكان اللقاء مناسبة أكد فيها الوزير على أهمية العلاقات التونسية الروسية وحرص بلادنا على تعزيزها ودعم التعاون الثنائي بين البلدين في جميع المجالات، مشيرا إلى ضرورة توسيع آفاق هذا التعاون نحو قطاعات جديدة ومستجدة بما في ذلك الطاقات المتجددة والتكنولوجيا الحديثة.

وثمن الوزير في هذا السياق الجهود المشتركة التي أسفرت عن اطلاق القمر الصناعي « تحدي-1″ الذي تم تصنيعه بكفاءات تونسية بالتعاون مع الخبراء الروس فضلا عن توقيع اتفاقيّة إرسال أول رائدة فضاء تونسية.

وتطرق الجانبان من جهة أخرى، إلى الأزمة الروسية – الأوكرانية الراهنة، حيث أكد الوزير على أن الاحتكام إلى الحوار والمفاوضات يظل السبيل الأمثل الكفيل بنزع فتيل الأزمة والحيلولة دون مزيد من التصعيد وتدهور الأوضاع الإنسانية.

وفي السياق ذاته، عبر الوزير عن الارتياح لأوضاع الطلبة التونسيين المزاولين لدراستهم بالجامعات الروسية مؤكدا على مزيد التنسيق من أجل تسهيل مسارهم الدراسي.

وأعرب عثمان الجرندي من ناحية أخرى عن استعداد وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج لتهيئة كل الظروف الملائمة لتسهيل مهام السفير الروسي في تونس وتمكينه من الاضطلاع بها على أكمل وجه.

من جانبه، عبر الدبلوماسي الروسي عن اعتزازه بتعيينه سفيرا لبلاده في تونس، مبرزا رصيد الاحترام الذي تحظى به بلادنا لدى الأوساط الرسمية والشعبية الروسية مبرزا حرصه على العمل مع جميع السلطات التونسية من أجل تعزيز العلاقات بين البلدين وتطويرها في مختلف المجالات.

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