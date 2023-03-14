وزير الخارجية يتسلّم رسالة من نظيره الإماراتي

استقبل وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار يوم 13 مارس 2023، إيمان أحمد السلامي، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة بتونس، التي قدمت له التهاني بمناسبة تعيينه.

وتم التأكيد خلال هذا اللقاء على أهمية التوظيف الأمثل للزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية عبر تكثيف تبادل الزيارات وانتظام الاتصالات بين كبار المسؤولين في البلدين لمزيد تعزيز التعاون الثنائي وتوسيع مجالاته وفتح آفاق جديدة أمامه.

وأعربت السفيرة الإماراتية عن شكرها لما حظيت به من دعم في أداء مهامها. وسلّمت، بهذه المناسبة، رسالة إلى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، من قبل عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الامارات العربية المتحدة.

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