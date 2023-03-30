وزير الخارجية يتلقّى مكالمة من نظيره الروسي سيرغي لافروف

تلقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار اليوم الخميس 30 مارس 2023، اتصالا هاتفيا من نظيره الروسي سيرغي لافروف.

وكانت المكالمة مناسبة جدّد خلالها وزير الشؤون الخارجية الروسي التهاني لنبيل عمّار بمناسبة نيله ثقة رئيس الجمهورية بتعيينه على رأس الدبلوماسية التونسية وذلك بعد رسالة التهنئة التي كان قد وجهها له سابقا.

وتناولت المحادثة بالأساس علاقات الصداقة العريقة بين البلدين القائمة على الاحترام المتبادل وخدمة المصالح المشتركة.

وتبادل الطرفان الرأي حول أهمية المواقف المتوازنة والمسؤولة في عالم يشهد تغيرات عميقة وسريعة.

وتطرق الوزيران إلى أهم الإستحقاقات الثنائية القادمة وسبل تطوير التعاون الثنائي في شتى المجالات. كما تشاورا حول المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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