وزير الخارجية يدعو البعثات الدبلوماسية بأوروبا وأمريكا إلى مزيد التحرك للتعريف بمواقف تونس

تم اليوم الأربعاء 5 جويلية 2023، تنظيم اجتماع عبر تقنية الفيديو تحت اشراف نبيل عمّار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، وبحضور سفراء ومندوبي وقناصل عامين وقناصل وممثلي بعثاتنا في كل من القارتين الأوروبية والأمريكية.

وشدّد الوزير في مداخلته على مزيد التحرك وبذل الجهود للتعريف بمواقف تونس على جميع الأصعدة وفي مختلف المواقع والمنابر والعمل على مزيد تدعيم وتوثيق علاقاتنا الخارجية مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية وفضاءات انتماء بلادنا.

وبهذه المناسبة، تمّ التأكيد على مواصلة العمل من أجل تقديم أفضل الخدمات القنصلية للجالية التونسية وتذليل كل المصاعب من خلال التنسيق الجيد مع مختلف الوزارات والأطراف المتدخلة.

كما تمّ خلال هذا اللقاء الانصات لرؤساء بعثات تونس الدبلوماسية والدائمة والقنصلية في كل من القارتين الأوروبية والأمريكية حول أهم المسائل والمشاغل التي تهمّ مجال وفضاء تحركهم والتفاعل مع مقترحاتهم وتقديم التوجيهات اللازمة من أجل تحقيق الجدوى المرجوة، خدمة للأهداف الوطنية.

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