وزير الخارجية يدعو لإعداد بروتوكول صحي مع ألمانيا لعودة السياح إلى بلادنا خلال الصائفة

أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي خلال اتصال هاتفي أجراه مع نظيره الألماني « هايكو ماس » مساء الثلاثاء 07 أفريل 2021، أهمية النظر في إمكانية إعداد بروتوكول صحي بين الجانبين التونسي والألماني يمكّن من ضمان عودة السياح الألمان إلى بلادنا خلال الموسم الصيفي القادم.

كما أبرز عثمان الجرندي أهمية استنباط طرق تعاون جديدة بين تونس وألمانيا ودفع التعاون الثلاثي مع دول القارة الإفريقية والاستفادة من موقع بلادنا الإستراتيجي كبوابة على الأسواق الإفريقية.

من ناحية أخرى، دعا الوزير الجرندي إلى مزيد دفع التعاون العلمي والجامعي بين البلدين والإسراع في تحقيق مشروع الجامعة التونسية-الألمانية التي من شأنها أن تفتح آفاقا جديدة للطلبة التونسيين وتوفر إطارات ممتازة لفائدة الشركات الألمانية والأوروبية الناشطة بتونس.

من جانبه، جدد الوزير الألماني عزم بلاده على مزيد دفع علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين في كافة المجالات، مجدّدا التعبير عن استعداد ألمانيا لمواصلة دعم العلاقات التونسية الأوروبية ومساعدتها فنيا وماديّا من أجل مزيد تدعيم برامج التكوين المهني وتعزيز البنية التحتية الرقمية.

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