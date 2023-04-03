وزير الخارجية يستقبل سفير روسيا بتونس

استقبل وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار اليوم الاثنين 03 أفريل 2023، ألكسندر زولوتوف، سفير روسيا بتونس الذي قدّم له التهاني بمناسبة تعيينه على رأس الدبلوماسية التونسية.

وتمحور هذا اللقاء حول علاقات التعاون الثنائي وسبل تطويرها في مختلف المجالات ولاسيما في ضوء المكالمة الأخيرة التي جمعت وزيري خارجية البلدين، علاوة عن أهم الاستحقاقات الثنائية المقبلة.

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