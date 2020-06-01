وزير الخارجية يشكر نظيره الصربي على التسهيلات لإجلاء التونسيين العالقين ببلغراد

أجرى وزير الشؤون الخارجية نور الدين الريّ اليوم الإثنين 01 جوان 2020، مكالمة هاتفية مع وزير خارجية جمهورية صربيا « إيفيتسا داتشيتش »، تناولت سبل دفع علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع البلدين في مختلف المجالات.

وعبّر نور الدين الريّ عن شكره لنظيره الصربي على التسهيلات التي قدمتها السلطات الصربية لإجلاء المواطنين التونسيين العالقين في بلغراد، مشيدا بالديناميكية التي يعرفها مسار التعاون بين البلدين في عديد القطاعات.

واستعرض الوزيران خلال المكالمة الإجراءات المتخذة في البلدين لإحتواء تداعيات جائحة كورونا، وأكدا في هذا الخصوص تطلعهما لتبادل الزيارات وإستئناف عقد المواعيد الثنائية قريبا.

كما تبادل الوزيران خلال الإتصال وجهات النظر حول عدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الإهتمام المشترك.

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