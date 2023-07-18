وزير الخارجية يلتقي الرئيس الإماراتي

تمّ في إطار زيارة العمل التي يؤدّيها إلى أبوظبي يوم 17 جويلية 2023، استقبال وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار من قبل رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان.

ونقل الوزير إلى رئيس الإمارات تحيّات رئيس الجمهورية قيس سعيد، ومشاعر تقديره لهه، مبرزا الحرص على مزيد توثيق وشائج الأخوّة المتينة والروابط العريقة بين البلدين، من أجل تعزيز مجالات التعاون الثنائي وتنويعه وإثراء مجالاته، والارتقاء به إلى مستوى العلاقات السياسية المتميّزة، خدمة للمصلحة المشتركة للشعبين الشقيقين.

ومثّل اللقاء مناسبة أطلع فيها الوزير رئيس الإمارات على الاصلاحات والخطوات المهمّة التي تحقّقت في تونس، مشددا على أهمية دعم الاقتصاد التونسي لاستكمال المسار التصحيحي.

وتطرّق الوزير إلى التحدّيات المركّبة التي تواجهها تونس داخليّا وخارجيّا، لا سيما في سياق التطوّرات الإقليمية، مشدّدا على أنّ هذه التحدّيات تتجاوز قدرة دولة بمفردها، وهو ما يحتاج الى مزيد من التضامن والتآزر بين دولنا الشقيقة، وتضافر الجهود من أجل مواجهتها باقتدار.

وأفاد الوزير بأنّ تونس تُعوّل على قدراتها الذاتية وكفاءة أبنائها، ولكنّها بحاجة، أيضا، إلى فهم حقيقي للتطوّرات التي تشهدها من قبل الاشقاء والشركاء.

من جانبه، حمّل الرئيس الإماراتي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج إبلاغ تحياته إلى رئيس الجمهورية، مؤكّدا على متانة العلاقات التونسية الإماراتية وعراقتها وخصوصيتها، والاستعداد التام لمزيد تطويرها والارتقاء بها إلى مستويات أرفع من التعاون والشراكة.

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