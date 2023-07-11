وزير الخارجية يلتقي السفير الأمريكي بتونس

استقبل نبيل عمّار وزير الشّؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيين بالخارج، اليوم الثلاثاء 11 جويلية 2023، جوي هود، سفير الولايات المتّحدة الامريكية بتونس.

وتمّ بهذه المناسبة استعراض أبرز مجالات التعاون التونسي- الأمريكي والتأكيد على الإمكانات المتوفرة لمزيد تطويرها، في إطار تفعيل الشراكة الاقتصادية بين البلدين خاصة فيما يتعلّق بدعم المشاريع الموجهة لفائدة الباعثين الشبان والشركات الصغرى والمتوسّطة.

كما مكّن اللقاء من التطرّق إلى أهم المواعيد الثنائية بين البلدين والاستحقاقات متعدّدة الأطراف خلال الفترة القادمة.

كلمات البحث :السفير الأمريكي;تونس;وزير الخارجية