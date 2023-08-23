وزير الخارجية يلتقي بعدد من أبناء الجالية التونسية المقيمة بجنوب افريقيا

التقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار اليوم الأربعاء 23 اوت 2023، بجوهانسبورغ، بعدد من ابناء الجالية التونسية المقيمة بجنوب افريقيا. حيث كان هذا اللقاء مناسبة استمع خلالها الوزير الى مشاغلهم وتطلعاتهم، مؤكدا الحرص على توفير كافة الامكانيات والوسائل المتاحة للإحاطة بهم ورعاية مصالحهم ودعم سفارتنا ببريتوريا لهم وضرورة التواصل معها.

كما شدد الوزير في الآن ذاته على روح المسؤولية والانسجام بينهم مذكرا بالدور الهام الذي يضطلع به ابناء الجالية التونسية في المساهمة في اشعاع تونس بالخارج ودعم جهود التنمية ببلادنا.

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