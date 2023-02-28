وزير الخارجية يلتقي سفير فرنسا بتونس

استقبل وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار يوم الإثنين 27 فيفري 2023، أندري باران، سفير فرنسا بتونس، الذّي قدّم له التهاني بمناسبة تعيينه وسلّمه رسالة تهنئة مُوجّهة إليه من قبل نظيرته الفرنسية كاترين كولونا.

وقد مثّل هذا اللقاء مناسبة للتأكيد على أهمية المحافظة على علاقات الصداقة المتينة التّي تربط تونس وفرنسا وتدعيمها وكذلك على الأهمية التّي يوليها الطرفان للاستحقاقات الثنائية المقبلة.

كلمات البحث :تونس;سفير فرنسا;وزير الخارجية