وزير الخارجية يُؤدي زيارة خليجية إلى الكويت والإمارات والسعودية

يُؤدي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار خلال الفترة من 16 إلى 20 جويلية 2023، بتكليفٍ من رئيس الجمهورية زيارات خليجية تقوده إلى كلّ من دولة الكويت، ودولة الإمارات العربية المتحدّة، والمملكة العربية السعودية، تلبيةً لدعوات تلقاها من قبل نظرائه وزراء خارجية هذه الدول الشقيقة.

وتتنزّل هذه الزيارات في إطار الحرص على مزيد تمتين روابط الإخاء التي تجمع تونس بهذه الدول الشقيقة وتعزيز العلاقات الثنائية، واستحثاث نسق التعاون معها في كافّة المجالات والرُقي به إلى مستوى العلاقات السياسية المتميّزة.

وسيُجري الوزير، بهذه المناسبة، محادثات مع كبار المسؤولين بهذه الدول الشقيقة.

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