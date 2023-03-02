وزير الخارجية يُؤكّد استعداد تونس للتعاون مع الكوت ديفوار لتسهيل عودة المهاجرين غير النظاميين

تحادث وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار اليوم الأربعاء غرة مارس 2023، مع نظيرته الايفوارية Kandia Kamissoko Camara. وتناول الجانبان علاقات التعاون التاريخية بين البلدين وسبل تطويرها في جميع المجالات.

وجدّد نبيل عمّار خلال هذه المكالمة حرص بلادنا على مواصلة اتخاذ كافة الاجراءات الضرورية لحماية كل الأجانب المقيمين بها دون استثناء والترحيب بالأشقاء الايفواريين المقيمين في تونس والوافدين في اطار الأعمال والسياحة والدراسة والاستشفاء وغيرها. كما طمأن الوزير نظيرته على أحوال الجالية الايفوارية المقيمة بتونس.

وجدد الوزير استعداد بلادنا للتعاون مع الكوت ديفوار لتسهيل عودة المهاجرين غير النظاميين في اطار احترام الكرامة والاجراءات وحماية حقوقهم.

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