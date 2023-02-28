وزير الخارجية يُؤكّد تمسك تونس بالمبادئ والقيم الكونية لحماية اللاجئين

التقى وزير الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار اليوم الثلاثاء 28 فيفري 2023، في اطار زيارة العمل التي يؤديها إلى جنيف بـ «Filippo Grandi »، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

‏‎وفي معرض ترحيبه بعلاقات التعاون الممتازة بين تونس والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لا سيما من خلال مكتب هذه المنظمة في تونس، أكد الوزير تمسك بلادنا بالمبادئ والقيم الكونية لحماية اللاجئين ، وكذلك المعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة بحماية اللاجئين وحماية حقوق الإنسان وأحكام القانون الدولي الإنساني.

‏‎كما دعا الوزير إلى مضاعفة الجهود وتعزيز التعاون والتضامن الدوليين من أجل إقامة شراكات فعالة تربط البعد الإنساني بالبعد التنموي، تأخذ في الاعتبار كافة الجوانب الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والصحية وتغير المناخ، بهدف المساهمة في بناء قدرات النازحين والمجتمعات المضيفة وقدرتهم على الصمود في وجه الأزمات.

‏‎كما شدد الوزير على أهمية أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته بشكل جماعي ومشترك من أجل ضمان استجابة أفضل وأكثر عدلاً وإنصافاً لأزمة اللاجئين ، على ضوء الزيادة غير المسبوقة في أعدادهم في العالم والتي تقترب من 100 مليون شخص.

‏‎كما ركز الاجتماع على سبل تعزيز التعاون بين الطرفين من أجل ضمان الاستجابة المناسبة لظاهرة النزوح القسري التي تزداد انتشاراً بسبب تداعيات النزاعات المسلحة في العالم وتأثير تغير المناخ، وكذلك استعدادًا للأحداث القادمة التي ستعقدها المفوضية خلال العام الحالي، ولا سيما المنتدى العالمي الثاني للاجئين المقرر عقده في جنيف في الفترة من 13 إلى 15 ديسمبر 2023.

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