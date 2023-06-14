وزير الخارجية يُشارك اليوم في جنازة سيلفيو برلسكوني بميلانو

يتحوّل اليوم الأربعاء 14 جوان 2023، نبيل عمّار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، إلى مدينة ميلانو الإيطالية، لحضور مراسم جنازة رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني، وذلك بتكليف من رئيس الجمهورية.

وكانت إيطاليا قد فقدت رئيس وزرائها السابق سيلفيو برلسكوني، الذي توفي يوم الاثنين 12 جوان 2023، عن عمر يناهز 86 عامًا بعد صراع مع المرض، وتمثل وفاته نهاية مسيرة سياسية استمرت ثلاثين عامًا تميزت كلها بالجدل والخلافات والقضايا القانونية.

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