وزير الخارجية يُشارك في إحياء الذكرى العشرين لهجمات 11 سبتمبر 2001

شارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي اليوم الاثنين 20 سبتمبر 2021 بنيويورك، في إطار مشاركته في أشغال الجزء الرفيع للدورة 76 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، في المراسم الرسمية لإحياء الذكرى العشرين لهجمات 11 سبتمبر 2001.

ومثّلت المشاركة في إحياء هذه الذكرى، مناسبة متجدّدة لتأكيد تضامن تونس مع ضحايا الإرهاب ولمواصلة جهودها على المستوى الوطني والدولي لمكافحة الإرهاب وكل أشكال التطرف العنيف خاصة في إطار ترؤس تونس للجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن خلال عضويتها غير الدائمة للمجلس خلال الفترة 2020-2021.

وتم خلال هذا الموكب، الذي شارك فيه العديد من رؤساء الدول والحكومات ورؤساء الوفود المشاركة في الدورة 76 للجمعية العامة، التحول إلى النصب التذكاري لهجمات 11 سبتمبر ووضع إكليل من الزهور بهذه المناسبة.

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