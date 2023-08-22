وزير الخارجية يترأس الوفد التونسي المشارك في قمة « البريكس » بجنوب أفريقيا

يترأّس نبيل عمّار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، بتكليف من رئيس الجمهورية، الوفد التونسي الذي سيشارك في الدورة ال15 لقمة « البريكس » التي ستلتئم بمدينة جوهانسبرغ في جنوب افريقيا من 22 الى 24 اوت 2023، والتي ستشهد مشاركة اكثر من ستين دولة من كافة القارات.

وسيشارك الوزير في الجلسة الحوارية بين مجموعة « البريكس » وافريقيا يوم 24 اوت 2023 تحت عنوان « BRICS Africa outreach and BRICS Plus dialogue »كما سيلقي كلمة حول سياسات تونس بشأن آفاق التعاون بين القارة الافريقية ومجموعة « البريكس ».

وستكون للوزير مجموعة من اللقاءات الثنائية مع نظرائه المشاركين في القمة.

كلمات البحث :البريكس;جنوب أفريقيا;وزير خارجية