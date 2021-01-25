وزير الخارجية يُعلن إصابته بفيروس كورونا

أعلن وزير الشؤون الخارجية عثمان الجراندي في تغريدة له على حسابه الرسمي على تويتر يوم الأحد، إصابته بفيروس كورونا المستجد وذلك بعد إجرائه تحليلا استعدادا لمهمة كلفه بها رئيس الجمهورية.

وأشار الجراندي إلى أن التحاليل التي أجراها أثبتت إصابته بكوفيد 19 ، بالرغم من اتخاذه لجميع الاحتياطات اللازمة واحترامه للبروتوكول الصحي.

وكتب الجرندي: « أعراض قاسية أسال الله السلامة للجميع منها، جعلتني أصر أكثر على مواصلة الجهود الحثيثة لتوفير التلاقيح لحماية أبناء بلدي من هذا الوباء رغم الانتقادات التي طالتني في المدة الأخيرة. »

وأكد الجرندي على العمل الدؤوب الذي يقوم به في صمت رئيس الجمهورية وفريق اللجنة العلمية وسفراء تونس بالخارج من أجل توفير كل آليات و مستلزمات مجابهة هذا الوباء.

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