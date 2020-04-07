وزير الداخلية: أي طريقة للحد من انتشار وباء كورونا سنعتمدها

أكد وزير الداخلية هشام المشيشي في حوار على القناة الوطنية الأولى مساء اليوم الثلاثاء، أن منظومة الحدود على أعلى درجات الأهبة والاستعداد.

من جهة أخرى، أشار المشيشي إلى أن الوزارة تسعى لتوفير وسائل الحماية من فيروس كورونا لكافة الأمنيين.

وبين الوزير بأن العقوبات المسلطة على كل مخالف للحجر الصحي العام منها ما هي مالية ومنها ما هي عقوبات سالبة للحرية، مؤكدا في الآن ذاته أن أي طريقة للحد من انتشار وباء كورونا ستعتمدها الوزارة.

كما دعا المشيشي التونسيين إلى إرساء التباعد الاجتماعي واحترام الحجر الصحي الشامل وحظر التجوال.

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