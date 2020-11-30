وزير الداخلية: إيقاف تكفيريين ثُمّ إطلاق سراحهم يتم بإذن من النيابة العمومية

أكد وزير الداخلية « توفيق شرف الدين » خلال حضوره الجلسة العامة المنعقدة بالبرلمان اليوم الاثنين، أن الأمن التونسي في جاهزية تامة للتصدي لأي تهديدات ارهابية، مشيرا إلى أن الاعلان عن ايقاف العديد من التكفيريين الذين يتم اطلاق سراحهم في وقت لاحق لا يتم إلا بإذن من النيابة العمومية وأن التبرئة أو الإدانة يصدرها القضاء وحده.

وشدد وزير الداخلية على حرصه على تطبيق القانون فيما يخص التلاعب في اسناد الرخص، معتبرا أن للأمنيين المتقاعدين والفلاحين أولوية الحصول على رخص الصيد.

وأكد وزير الداخلية في تعليق له على تدخلات النواب بخصوص عدم تنفيذ الأحكام الادارية، أنه تم الشروع في تنفيذها.

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