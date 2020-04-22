وزير الداخلية: ارتفاع منسوب الجرائم خلال الحجر الصحي الشامل

أعلن وزير الداخلية هشام المشيشي خلال جلسة الحوار التي تعقدها خليّة الأزمة بالبرلمان اليوم الأربعاء، عن ارتفاع منسوب الجرائم خلال الحجر الصحي الشامل .

وتتعلق هذه الجرائم أساسا بالاحتكار وترويج سلع غير مطابقة للمواصفات خاصة في المواد الطبية والوقائية والمواد الفذائية والجرائم الالكترونية والتحيل والسرقة والاعتداء على ملك الغير خاصة منازل وممتلكات التونسيين بالخارج، فضلا عن خرق الحجر الصحي العام وحضر التجول، خاصة بالاحياء الشعبية، والعنف الأسري وتهريب الأشخاص الخاضعين للحجر الصحي العام، وفق تعبير الوزير.

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