وزير الداخلية: اعتداء جربة خلّف 5 وفيات و5 إصابات وهذه هوياتهم

كشفت وزارة الداخلية في نقطة إعلامية اليوم الخميس، عن حصيلة العملية الإرهابية الغادرة التي جدت بجزيرة جربة يوم الثلاثاء المنقضي.
وأكد وزير الداخلية كمال الفقي أن الاعتداء خلف 5 وفيات و5 إصابات.
وقد استشهد في العملية 3 أمنيين هم على التالي:
- العميد بالأمن الوطني « ماهر العربي » 54 سنة تابع لإدارة شرطة المرور بمنزل بورقيبة
-الوكيل أوّل بالحرس الوطني « خير الدّين اللافي » 31 سنة تابع لوحدات الحرس البحري بجربة
-ناظر الأمن أوّل « محمّد عبد المجيد عتيق » 31 سنة تابع للفوج الوطني لمجابهة الإرهاب .
كما خلف الهجوم حالتي وفاة في صفوف المدنيين وهما:
-آفيال حداد تونسي الجنسية لكن عائلته طالبت بنقل جثمانه إلى فرنسا
- بنيامين حداد فرنسي الجنسية.
كما خلفت العملية 3 إصابات في صفوف الأمنيين وهم على التوالي:
- عاطف النصراوي ناظر أمن مساعد من القصرين أصيب على مستوى الساق، أُجريت له عملية جراحية وحالته مستقرة
- محمد الهادي الرياحي تاسبعة لفرقة مجابهة الإرهاب ضمن وحدات التدخل من أريانة وأصيب على مستوى الفخذ أُجريت له عملية جراحية وحالته مستقرة
- يوسف دبش ناظر أمن مساعد من جربة وقد أصيب بالبطن وأُجريت له عملية جراحية ونقل للمستشفى العسكري بتونس
كما تم تسجيل إصابتان في صفوف المدنيين وهما :
- سليم حامدي أجريت له عملية جراحية في مصحة خاصة
-هندة سحنون تبلغ من العمر 35 عاما و تعاني من نزيف في الرأس وحالتها متوسطة.
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