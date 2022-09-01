وزير الداخلية: اقتطاعات النقابات الأمنية تصل إلى 40 مليون دينار سنويا

أكد وزير الداخلية، توفيق شرف الدين، خلال لقاء مع الإعلاميين بمقرّ نادي الأمن بسكرة اليوم الخميس، بأنّ اقتطاعات النقابات الأمنية لمنظوريها تصل إلى حوالي 40 مليون دينار في السنة، ووصلت منذ بداية جانفي 2022 إلى الآن، إلى 34 مليون دينار، معتبرا أنها اقتطاعات « غير قانونية » وأنه لا يمكن لوزارة الداخلية أن تصمت على هذا الأمر.

وشدد الوزير على أن الاقتطاعات التي تقوم بها النقابات الأمنية، لا تستند إلى أيّ نصّ قانوني في مبدئها وكذلك في تفصيلاتها، ملاحظا أن عددًا كبيرا من الأمنيين يجدون أنفسهم بجرايات شهرية لا تتعدّى 300 دينار شهريّا، بسبب الاقتطاعات، بل هناك من لا يتبقى لهم شيء يذكر من جراياتهم، مؤكدا أن هذا الأمر مستمرّ منذ سنة 2013 إلى اليوم.

يُذكر أنّه تم مؤخرا تسريب وثيقة داخلية، من الوزارة، تتعلّق بمنع وزير الداخلية توفيق شرف الدين، الاقتطاع من أجور الأمنيين لفائدة النقابات.

وفي هذا الصدد قال الوزير: « عندما يحيد العمل النقابي عن دوره الحقيقي، لن يفلت أحد من العقاب » ، موضحا أنه لم تتأكد لوزارة الداخلية، شبهة فساد في الأموال التي تتلقاها النقابات.

وبيّن المتحدث بأنّه تمت إحالة أمنيين نقابيّين إثنين، على القضاء العسكري، في علاقة بحادثة الانسحاب من تأمين العرض المسرحي للممثل لطفي العبدلي بصفاقس.

وتسائل توفيق شرف الدين في هذا السياق: « هل يُعقل أن يعطي نقابي أمني تعليمات بالانسحاب من مهمّة ما، بصفته النقابية ؟ .. وحتى إن كان القرار صائبا، فهو مرفوض تماماً، لأن الأوامر يجب أن تصدر من المسؤول؟ » .

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