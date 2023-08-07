وزير الداخلية الإيطالي: تونس شريك رئيسي في قضية الهجرة غير الشرعية

أكد وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي في حوار مع صحيفة « كورييري ديلا سيرا » أن تونس شريك رئيسي في مكافحة الهجرة غير الشرعية، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وقال بيانتيدوسي: « منذ بداية العام ، منعت تونس مغادرة أكثر من 30 ألف مهاجر غير نظامي وتشن معركة صعبة ضد المهربين. وقد سمح ذلك ببدء عملية تعاون مثمرة ليس فقط مع إيطاليا ولكن أيضًا مع الاتحاد الأوروبي. إنها شريك نريد ويجب أن نعمل معه بشكل أفضل وأفضل ».

وحول عمليات الإنزال التي تستمر على السواحل الإيطالية، أوضح وزير الداخلية الإيطالي « يستمر تعزيز نظام الاستقبال بفضل الإجراءات المهينة التي يسمح بها المرسوم بقانون المعتمد في كوترو وإعلان حالة الطوارئ. تمت زيادة سعة مراكز الاستقبال الأولى بنحو 1500 مكان ، وسيتم إضافة 2000 أخرى في الأسابيع المقبلة. نحن نعمل على توسيع الإمكانات الإجمالية لمراكز الإعادة إلى الوطن، بما في ذلك عن طريق التدخل في حالة أولئك الذين دمرهم الضيوف أنفسهم. نحن نتعامل مع ضغط تاريخي، لكن من الواضح أن الهدف الذي نسعى إليه هو منع المغادرين ».

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