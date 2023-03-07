وزير الداخلية: « التفوا حول الرئيس.. إنّها حرب ضروس»

دعا وزير الداخلية توفيق شرف الدين في كلمة له بمناسبة إحياء الذكرى السّابعة « لملحمة بن ڤردان » يوم 07 مارس 2023، إلى الالتفاف حول رئيس الدولة قيس سعيد، مضيفا بقوله: « إنها حرب ضروس ولا بد من الوقوف مع الرئيس من أجل غدٍ أفضل » .

وشدد الوزير على أن بن قردان كانت رسالة لحمل الأمانة والوطنية ونكران الذات والفداء لتونس التي لا يمكن أن تكون حاضنة للإرهاب بل الإرهاب تكسّر وتم دحره في بن قردان.

وأكد الوزير أنه لا وجود لحقوق وحريات من دون مساءلة ولكل ذي حق يجب أن ينال حقه ولكل مذنب لا بد أن ينال جزاءه.

وأضاف الرئيس: « ملي كان حزب واحد أصبح هناك لوبي واحد، رجال إعلام مرتزقة رجال أعمال باعوا الوطن نقابيين باعوا الوطن أحزاب باعوا الوطن.. نخبة سياسية هي نكبة سياسية تحالفت جميعا ضد الشعب التونسي إنهم خونة » .

وقال الرئيس إنه إذا كانت هناك أخطاء ومشاكل يعيش على وقعها الشعب التونسي فالتونسيين هم من صنعوها بخياناتهم وعدم جديتهم وارتزاقهم واللهفة وراء الخارج والأجنبي واللهفة وراء المال بأي مصدر كان.

وعلّق وزير الداخلية على المظاهرات الأخيرة بالعاصمة، بقوله: « ممثلين أراهم يوميا امام المسرح البلدي وفي جميع المناسبات بعيون تكاد تدمع على تونس وهذا مؤسف حقا » .

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