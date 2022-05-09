وزير الداخلية: التفّوا جميعكم حول رئيس الجمهورية

دعا وزير الداخلية توفيق شرف الدين خلال زيارة تفقد ميدانية للوحدات الأمنية بتونس العاصمة يوم أمس الأحد، الشعب للالتفاف حول رئيس الجمهورية باعتباره انسانا صادقا وطنيا، مؤكدا ضرورة الالتحام بين الشعب والإرادة والسلطة السياسية الصادقة من أجل بناء أفضل لغد أفضل لتونس.

كما بعث الوزير برسالة طمأنة للتونسيين بأن الجو العام متميز جدا وأن الأمن مستتب على عكس ما تروّجه صفحات التواصل الاجتماعي المأجورة، والتي تبث تسريباتها من الخارج مستغلّة حرية الرأي بشكل سلبي مع يعملون مع مصالح الغير عوض مصلحة الوطن.

وشدد الوزير على أنه رغم وجود محاولات من عديد المرتزقة فوزارة الداخلية عصية على كل من يبحث عن ارباكها، مؤكدا ان هناك لحمة قوية جدا بين القيادات الأمنية والقيادات العسكرية.

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