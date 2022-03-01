وزير الداخلية السعودي: واثقون في قدرة تونس على تجاوز الصعوبات التي تمرّ بها

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الثلاثاء 1 مارس 2022 بقصر قرطاج، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، وزير الداخلية السعودي.

وأشاد رئيس الجمهورية، خلال هذا اللقاء، بمستوى روابط الأخوة القائمة بين تونس والسعودية والتي تدعّمت مؤخرا بالجسر الجوي الذي خصصته المملكة لمساعدة بلادنا على مجابهة جائحة كوفيد-19.

كما أكّد رئيس الدولة على ما يتوفّر لتونس والسعودية من آفاق واعدة ومتنوّعة لمزيد تعميق علاقات التعاون والشراكة الراسخة من أجل مواجهة التحديات المشتركة للبلدين والمنطقة وبناء مستقبل أفضل للشعبين الشقيقين.

وأثنى رئيس الجمهورية، بالمناسبة، على المستوى المتميّز للتعاون الأمني والعسكري بين البلدين، وجدّد التأكيد على حرص تونس على مزيد تطوير هذا التعاون وتوسيعه ومواصلة تعزيز سنة التشاور والتنسيق مع السعودية للتصدّي للإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة ومعالجة الأسباب العميقة لهذه الظواهر.

ومن جانبه، نقل وزير الداخلية السعودي لرئيس الجمهورية تحيات الملك السعودي وولي عهده وعزمهما الثابت على مواصلة مساندة تونس والوقوف إلى جانبها من أجل تحقيق تطلعات شعبها.

وأشار المسؤول السعودي إلى أن القيادة في المملكة واثقة في قدرة تونس على تجاوز الصعوبات التي تمرّ بها، وهي تعتبر أن أمن تونس واستقرارها من أمن واستقرار السعودية.

وأعرب وزير الداخلية السعودي، كذلك، عن استعداد المملكة لمزيد تدعيم علاقات التعاون مع تونس في المجال الأمني وتوسيعه.

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