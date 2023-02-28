وزير الداخلية القطري يُؤكّد استعداد بلاده لتمويل عدّة مشاريع بتونس

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الثلاثاء 28 فيفري 2023 بقصر قرطاج، الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة قطر ، الذي يؤدي زيارة عمل إلى بلادنا على رأس وفد رسمي ضمّ، بالخصوص، وزير العمل ووزير الدولة للشؤون الخارجية ووكيل وزارة التجارة والصناعة بدولة قطر.

وتناول هذا القاء جملة من المسائل المتعلّقة بعلاقات الأخوة المتينة بين تونس وقطر حيث أكّد رئيس الجمهورية على أن العديد من المشاريع الاستثمارية والتنموية بقيت معطّلة ولا بدّ أن تجد طريقها إلى التطبيق وتجاوز كل العقبات التي تقف حائلا أمام تنفيذها.

كما كان هذا اللقاء مناسبة جدّد خلالها رئيس الجمهورية تهنئة الأشقاء في قطر على التنظيم الباهر لنهائيات كأس العالم لكرة القدم، مشيرا إلى أن نجاح دولة قطر في هذه التظاهرة العالمية هو نجاح للعرب جميعا.

من جانبه، أعرب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القطري عن استعداد بلاده لتمويل عدّة مشاريع بتونس أو المساهمة في إنجازها على غرار منصة الإنتاج بسيدي بوزيد ومستشفى الأطفال بمنوبة، فضلا عن التعاون في المجال الرياضي عبر نقل أحد الملاعب التي احتضنت نهائيات كأس العالم الأخيرة إلى تونس.

وتطرق اللقاء، أيضا، إلى التونسيين الذين يعملون في مختلف القطاعات في قطر وهو وجه من وجوه التعاون بين البلدين الشقيقين، حيث تم التأكيد على الاستعداد المشترك لتعزيز حضور الكفاءات والإطارات التونسية في قطر وتنويع مجالات التعاون الفني وتبادل الخبرات في عدّة قطاعات.

ومثّلت النقاط المطروحة على جدول أعمال مجلس وزراء الداخلية العرب الذي سينعقد بتونس يوم الأربعاء 1 مارس 2023 إحدى محاور المحادثة حيث أكّد رئيس الجمهورية على أن الحلول التي يمكن أن تقضي على الجريمة المنظمة وعلى الإرهاب يجب أن تقوم على معالجة الأسباب التي أدّت إلى تفاقم هذه الظواهر، مضيفا بأن الحلول الأمنية والتنسيق بين الدول ضروري ولكن الحصن الأول والأساسي هو التربية والتعليم والثقافة إلى جانب حلّ الأوضاع الاجتماعية للشباب الذي تستقطبه الشبكات الإجرامية إمّا لانعدام الفكر الحر لديه وإما لبؤس اجتماعي.

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