وزير الداخلية: الوضع خطير.. وسنمر إلى المرحلة الزجرية

أكد وزير الداخلية هشام المشيشي في نقطة إعلامية مشتركة عقدها مع وزير الصحة ظهر اليوم الثلاثاء، أن الوضع في علاقة بالتعاطي مع وباء كورونا خطير، مشيرا إلى وجود تخوفات كبيرة من نتائج عدم التزام المواطنين بإجراءات الحجر الصحي العام و حظر التجوال.

وشدد الوزير على أن الوزارة لن تتردد في اتخاذ قرارات أيا كان مرتكبها.

وبين الوزير بأنه تم تنفيذ 600 إيقاف إلى خد اليوم مع إصدار أكثر من 70 قرارا بالإقامة الجبرية ضد المخالفين.

وقال المشيشي إنه سيتم فرض عقوبات سالبة للحرية وتوجيه تهمة القتل على وجه الخطأ لكل مريض بكورونا يتعمّد عدم احترام مقتضيات الحجر الذاتي ويتسبب في وفاة شخص نقل له العدوى.

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