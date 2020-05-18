وزير الداخلية بمقر إقليم الأمن الوطني بتونس

أدى مساء اليوم الإثنين 18 ماي 2020، وزير الداخلية « هشام مشيشي » زيارة إلى مقر إقليم الأمن الوطني بتونس، حيث تناول وجبة الإفطار صحبة الاعوان والاطارات بحضور ثلة من الاطارات الامنية العليا بالوزارة.

وقد استهل الوزير زيارته باستعراض تشكيلات من وحدات الإدارة العامة للأمن العمومي ووضع اكليل من الزهور وتلاوة فاتحة الكتاب ترحما على أرواح شهداء المؤسسة الأمنية.

هذا وألقى وزير الداخلية بالمناسبة كلمة توجه من خلالها لكل الاعوان والاطارات بالتشجيع لما يبذلونه من مجهودات جبارة خاصة في هذا الظرف الاستثنائي المتميز بمجابهة فيروس كورونا.

كلمات البحث :تونس;مقر إقليم الأمن الوطني;وزير الداخلية