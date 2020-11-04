وزير الداخلية: تمّ تحرير أكثر من 23 ألف محضر لعدم حمل الكمامة

أكد وزير الداخلية توفيق شرف الدين خلال نقطة إعلامية عقدت اليوم الأربعاء 4 نوفمبر 2020، أن معاضدة الوزارة لمجابهة جائحة كورونا اتّسمت بالتدرج من التنبيه الى التحسيس الى استعمال الوسائل القانونية المتاحة مع تنامي انتشار الفيروس، حيث تم تحرير عدد كبير من المحاضر حول عدم حمل الكمامة فاقت 23 ألف و500 كذلك قرابة 5300 محضر حول الاخلال بحظر الجولان، كذلك غلق ما يقارب 500 محلّ تجاري.

كما أفاد وزير الداخلية بأن حظر الجولان أصبح يطالب به المواطن قبل السلطة بُغية السيطرة على الجائحة مؤكدا أن الوضع تحت السيطرة.

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