وزير الداخلية: تمّ تسجيل 5085 مخالفة لعدم احترام التباعد الجسدي

أعلن وزير الداخلية توفيق شرف الدين في كلمة له بمجلس نواب الشعب مساء اليوم الاثنين، أنه تم تسجيل رقم قياسي في عدد الإيقافات خلال الشهر المنقضي، حيث تم إيقاف ما يُقارب 9053 شخصا مقتش عنه خلال 5 أيام فقط.

وتمكنت الوحدات الأمنية، وفقا لتصريح الوزير، منذ بداية هذه السنة من إيقاف أكثر من 147 ألف مفتش عنهم لفائدة العدالة في قضايا مختلفة، فضلا عن حجز أكثر من 4 آلاف سيارة مفتش عنها .

وفي إطار إنفاذ القانون على كل مخالف للبروتوكولات الصحية والقرارات الحكومية الرامية للحد من انتشار فيروس كورونا خلال الفترة الماضية، بين الوزير بأن التدخلات الأمنية تراوحت خلال الفترة الماضية بين التنبيه للمخالفين وصولا إلى الإيقاف التحفظي وغلق المحلات التجارية وتسجيل مخالفات تتعلق بعدم التزام بالتدابير الصحية الوقائية ومنها 5085 مخالفة لعدم احترام التباعد الجسدي و4840 مخالفة بعدم الالتزام بوضع الكمامة.

كما أشار الوزير إلى أنه تم رفع مخالفات حظر الجولان بالولايات المعنية بما يُقارب 3125 مخالفة.

كما بين الوزير بأنه بفضل مجهودات الوحدات الأمنية في مكافحة الجريمة عبر انتشارها الميداني تم تسجيل انخفاض في عدد القضايا المسجلة وارتفاع في عدد الإيقافات في جرائم مختلفة بزيادة تقدر بـ10 بالمائة.

كما تم تسجيل ارتفاع لعدد ضبطيات التصدي لجرائم المخدرات والجرائم الماسة بالصحة والجرائم الاقتصادية والمالية، عبر ارتفاع عدد محجوزات أقراص المخدرات بنسبة 63 بالمائة وتضاعف المحجوزات من مخدر الهيروين بنسبة 115 بالمائة.

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